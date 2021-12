Gorzów. Moc świątecznych atrakcji! Będzie jarmark, ciekawe koncerty, spływ kajakowy, reksy i... karuzela!

Świąteczna, miejska kampania ruszyła już 5 grudnia, a na atrakcje możemy liczyć aż do 26 grudnia. Na wyjątkowe atrakcje gorzowianie mogą liczyć niemal codziennie! Wśród nich są elementy stałe, jak jarmark bożonarodzeniowy, bieg mikołajkowy oraz Wigilia Narodów, ale pojawią się też nowości.

- Dbamy o to, by harmonogram kampanii „Gorzów blisko świąt” co roku stanowił atrakcyjną podstawę do zaplanowania czasu w tym magicznym okresie - podkreślił prezydent miasta Jacek Wójcicki, który zaprosił mieszkańców do udziału w zaplanowanych wydarzeniach.