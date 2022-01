Gorzów. Możesz usunąć azbest za darmo. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie

Usunięcie wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości. W pierwszej kolejności powinny być usunięte wyroby zniszczone, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, które emitują do atmosfery niebezpieczne substancje. Bardzo nam zależy, aby wyroby azbestowe całkowicie zniknęły z terenu miasta. Nie jest to tylko kwestia ochrony środowiska, lecz także zdrowia mieszkańców - mówi Natalia Marcinkiewicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Gorzowie.

Przez kilkadziesiąt lat azbest był wykorzystywany do produkcji bardzo wielu materiałów stosowanych przede wszystkim w budownictwie - pokryć dachów, płyt elewacyjnych oraz płyt balkonowych. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w naszym kraju zakazane od kilkudziesięciu lat. Od wielu trwa też realizacja rządowego programu, którego głównym celem jest całkowite usunięcie wyrobów zawierających szkodliwy eternit w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.

Azbest jest jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń, bo jego włókna są praktycznie niezniszczalne - odporne na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących oraz wytrzymałe na rozciąganie i zgniatanie. Obecnie wiadomo też, że mogą one być szkodliwe dla zdrowia - niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego.

Za usuwanie eternitu w żadnym wypadku nie powinniśmy zabierać się sami. Może to zrobić jedynie specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników. Te szczególne uwarunkowania podnoszą koszty prowadzonych prac, bo usunięcie jednego metra kwadratowego eternitu przez fachowców kosztuje nawet kilkadziesiąt złotych. Mieszkańcy nie zostali jednak z tym problemem sami. Mogą starać się o dofinansowanie tego typu prac.

Dofinansowaniem objęte są wszystkie koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie, a także załadunek, transport oraz unieszkodliwienie już zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest. Dotacja nie może być jednak wykorzystywana na zakup i wykonanie nowych pokryć dachowych, bo za to trzeba już zapłacić z własnych środków - tłumaczy Natalia Marcinkiewicz.

Mieszkańcy mogą już składać wnioski

Aby otrzymać dofinansowanie najpierw należy złożyć specjalny wniosek. Nabór trwa do końca kwietnia. Prace związane z usuwaniem azbestu rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy zadania - będzie to najprawdopodobniej w miesiącach od czerwca do sierpnia tego roku.