Gorzów. Można kupić wyjątkowy kalendarz i pomóc bezpańskim psiakom ze schroniska

- Przygotowaliśmy kilkunastostronicowy kalendarz, który ozdobi każdą ścianę i doskonale nadaje się na prezent. Jest w stonowanych kolorach, więc będzie pasował do każdego wnętrza. Fotografie do kalendarza powstawały podczas spacerów z naszymi podopiecznymi, a w każdym miesiącu bohaterem jest inny zwierzak - mówi Karolina Mroczkowska ze schroniska.

Wciąż czekają na nowy dom

Rok ma tylko dwanaście miesięcy, a psiaków, które czekają na nowych opiekunów jest w gorzowskim schronisku blisko sto. Choć nie wszystkie znalazły się w kalendarzu, to obecni opiekunowie zwierząt liczą na to, że akcja zachęci do odwiedzin placówki i adopcji innych czworonogów.