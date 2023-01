Gorzów musi postawić na komunikację zbiorową |ROZMOWA

Miejscy urzędnicy coraz głośniej mówią o pomyśle tramwaju dwusystemowego, który miałby połączyć Gorzów z sąsiednimi gminami. Wykorzystując torowiska tramwajowe oraz szyny kolejowe, miałby on jeździć od strefy ekonomicznej między Małyszynem a Baczyną po Strzelce Krajeńskie a także między Skwierzyną a szpitalem wojewódzkim w Gorzowie.

Choć to rozwiązanie, które mogłoby się ziścić pewnie dopiero za wiele wiele lat, a część mieszkańców zwyczajnie w nie nie wierzy, to gorzowscy urzędnicy zaplanowali, że już w tym roku chcą zbudować torowisko skręcające z Dworcowej w kierunku terenu równoległego do ul. Jancarza. W przyszłości miałoby ono zostać połączone z torami kolejowymi, a tramwaj na odcinku od Wieprzyc do centrum Gorzowa miałby jeździć po tych samych torach co szynobus. W 2013 takie rozwiązanie publicznie proponował Marek Pogorzelec z podgorzowskich Chwalęcic. Zaprosiliśmy go więc do rozmowy, by wspólnie przeanalizować zapisane w projekcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej plany...

- Dlaczego potrzebny jest nam tramwaj na Dworcową i Jancarza? Rozkład jazdy autobusów PKS mieści się na jednej kartce formatu A4, a z pociągami kursującymi z Gorzowa jest niewiele lepiej.

- Tramwaj w pobliżu dworca jest nam potrzebny, to nie ulega wątpliwości. Musimy myśleć o Gorzowie, że to miasto w przyszłości „znormalnieje”. Dziś wśród wszystkich miast wojewódzkich Gorzów jest tym, w którym mieszkańcy zarabiają najmniej i ci sami mieszkańcy są wykluczeni, jeśli chodzi o pociągi dalekobieżne. Wybierają się więc w podróż prywatnymi samochodami, w których czasem zajęty jest jedynie fotel kierowcy. To bardzo nieekologiczne i „dające po kieszeni” rozwiązanie. Powinniśmy więc korzystać z komunikacji zbiorowej, a tramwaj dowożący pasażerów do centrum przesiadkowego będzie temu sprzyjał.

Musimy zdawać sobie sprawę, że powietrze, jakim oddychamy, ma wpływ na nasze zdrowie. Komunikacja zbiorowa jest największym przyjacielem przyrody, pozwala ograniczyć hałas i emisję spalin. Pasażerom musi się jednak opłacać z niej korzystać, inaczej nie ma ona sensu. Pojazdy muszą się poruszać szybko, po możliwie najkrótszej drodze, a kursy w miejscach o największych potokach pasażerskich powinny być realizowane z dużą częstotliwością.