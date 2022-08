Gorzów. Na Skarpie już nie będzie dziur w betonie. Będzie remont drogi

To dobra informacja dla mieszkańców okolicy, a także pieszych, którzy w tej części miasta skracają sobie drogę między dwiema dzielnicami - Górczynem oraz Piaskami. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na przebudowę ulicy Na Skarpie. Ta inwestycja wygrała w ubiegłorocznym głosowaniu na Budżet Obywatelski 2022.

Droga ma zostać przebudowana na długości 195 metrów. „Objęty inwestycją odcinek drogi obecnie posiada nawierzchnię betonową. Posiada ona jednak liczne deformacje, spękania, ubytki oraz wyboje. Prace budowlane związane z przebudową będą prowadzone po istniejącym śladzie jezdni. Po rozebraniu istniejącej zdegradowanej warstwy zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej. W ramach prac przewiduje się również wykonanie regulacji studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ułożenie krawężników wraz z obsianiem trawą” - czytamy w dokumentach związanych z przetargiem.

Na zgłoszenia firm, które chcą rozebrać prawie 1,1 tys. mkw. betonu i w to miejsce ułożyć kostkę urzędnicy czekają do 12 sierpnia. Szacuje się, że roboty mają kosztować około 0,5 mln zł.

Czas na prace ma wynosić cztery miesiące. Oznacza to, że prace miałyby się zakończyć w pierwszych miesiącach przyszłego roku (oczywiście przy założeniu, że już teraz uda się wyłonić wykonawcę).