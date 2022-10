Gorzów nie będzie płacił aż 25 mln zł prąd i nie zawiesi tramwajów? Prezydent miasta był u premiera

- Rząd chce, by ceny prądu dla samorządów zostały zamrożone. Oznaczałoby to, że za prąd dla szkół, instytucji, miejskich spółek i innych podmiotów związanych z samorządami nie trzeba byłoby płacić kilka razy więcej niż miałoby to wyjść teraz - mówił nam w piątek prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień wcześniej był on w Warszawie na spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, który przedstawiał samorządowcom pomysł na ulżenie w płatności za energię.