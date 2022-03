Gorzów. Nie było chętnych do przebudowy dworca. Czy znajdą się teraz?

Pierwszy przetarg na przebudowę kompleksu budynków dworcowych w Gorzowie został ogłoszony pod koniec ubiegłego roku. Termin składania ofert minął w połowie stycznia. Zainteresowanych jednak nie było. Postępowanie zostało więc unieważnione. Teraz kolejowy przewoźnik robi do tego zadania drugie podejście. Tym razem na oferty czeka do końca marca. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Firma, która przetarg wygra będzie musiała w ciągu 40 tygodni przygotować dokumentację projektową. Na realizację całej inwestycji będzie miała natomiast 27 miesięcy.

To ma być dworcowy kompleks

Jednym z powodów planowanej przebudowy obiektów dworcowych jest budowa centrum przesiadkowego. To właśnie tu - w sąsiedztwie dworca kolejowego - mają się stykać trasy autobusów miejskich, dalekobieżnych oraz tramwajów i taksówek. Choć obie inwestycje są osobnymi zadaniami, bo za centrum przesiadkowe odpowiada miasto, a za dworzec - kolejowy przewoźnik, to jednak mają one tworzyć swoisty kompleks dworcowy, a więc również nawiązywać do siebie wyglądem. Ale miejska inwestycja szczęścia do przetargów także nie ma. Tu również nie udało się jeszcze wybrać firmy, która podjęłaby się tego zadania. Kolejny przetarg ma być w marcu.

Zobacz również: