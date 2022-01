Gorzów. Niebawem otrzymasz decyzję dotyczącą podatku. Pismo dostarczy urzędnik

Puk, puk - tu urzędnik z decyzją

Urzędnicy ruszają w teren, aby dostarczyć do rąk mieszkańców Gorzowa decyzje podatkowe. Zrobią to osobiście, bo taki sposób dystrybucji pism jest nie tylko tańszy od tradycyjnej wysyłki pocztą, ale też bardziej efektywny. Co ważne - z powodu pandemii, wywołanej przez koronawirusa, kontakt pracowników doręczających decyzje z mieszkańcami będzie przebiegać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pracownicy będą przestrzegali ogólnie znanych zasad takich jak zakrywanie ust i nosa maseczką, a także dezynfekcja rąk oraz długopisów.