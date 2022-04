Gorzów. O której święcą pokarmy w Twoim kościele?

W tegoroczną Wielką Sobotę do kościołów wraca tradycja święcenia pokarmów (w czasie obostrzeń pandemicznych była ona zawieszona). Najwcześniej będzie można udać się ze święconką do kościoła św. Wojciecha przy ul. Gwiaździstej. Tu poświęcenie pokarmów nastąpi już o 7.30. Z przygotowaniem koszyczka raczej się nie ociągajcie i wyjścia do kościoła nie zostawiajcie na wieczór. Ostatnia okazja do poświęcenia jajek, pieczywa, soli, wędlin czy ciasta będzie o 17.00 w Wieczerniku parafii Pierwszych Męczenników Polski na Manhattanie.

Chrystusa Króla (ul. Woskowa)

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.

Matki Bożej Różańcowej (ul. Strażacka)

11.00, 12.30, 15.00

Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Chodkiewicza)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Najświętszego Zbawiciela (ul. Niemcewicza)

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (ul. Żeromskiego)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.30