Gorzów obchodził Dzień Pioniera. Będzie współpraca z Wągrowcem?

- To święto pamięci osób, które zakładały w Gorzowie polską administrację. Jest to ważne święto. Musimy pamiętać o tych, którzy to miasto budowali, którzy nadawali mu polskie życie - mówił w poniedziałek prezydent Jacek Wójcicki. Pod pomnik Pioniera Miasta na zachodnim bulwarze nadwarciańskim przybył w towarzystwie Remigiusza Priebe, zastępcy burmistrza Wągrowca.

- Historia zatacza koło. Przydałoby się nawiązać współpracę choćby ze względów historycznych, żeby tę pamięć kultywować - dodawał prezydent Wójcicki.

- To jest piękna historia, która między Wągrowcem a Gorzowem, wówczas Landsbergiem, wydarzyła się tutaj kilkadziesiąt lat temu. Poznałem ją, gdy jako młody chłopak byłem tu w Gorzowie, w Klubie Pioniera z wizytą. Poznałem pionierów osobiście. Pamiętam, jak prosili, by opowiedzieć im, jak wyglądają ulice Wągrowca. W ich wspomnieniach Wągrowiec cały czas żył. I to mnie urzekło. Urzekła mnie ta miłość do miasta, którego kilkadziesiąt lat nie widzieli - mówił wiceburmistrz Wągrowca. Przyznawał, że historia mieszkańców Wągrowca, którzy zakładali polską administrację w Gorzowie, jest w jego mieście mało znana. - Ja ją odkurzyłem dwa lata temu, gdy byłem dziennikarzem. Trochę nawet krytykowałem władze miasta, że nikt z przedstawicieli Wągrowca się na tych uroczystościach nie pojawił. Gdy zostałem zastępcą burmistrza, poprosiłem służby, by nawiązały kontakt z Gorzowem - dodawał R. Priebe. Efektem spotkania władz obu miasta być może będzie współpraca.