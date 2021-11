Gorzów. Olimpijska do remontu. Jak długo potrwają utrudnienia?

- We wtorek 16 listopada rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni ulicy Olimpijskiej. Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ruchu pieszego oraz kołowego w obu kierunkach - informuje Marta Apanowicz z wydziału dróg urzędu miasta.

Olimpijska zostanie naprawiona na całej długości, a więc od ronda Myśliborskiego do al. 11 Listopada.

We wtorek i w środę trwać ma frezowanie nawierzchni.