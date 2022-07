Gorzów. Oszuści wyciągnęli z kont ponad 200 tys. zł. Banki nie chciały zwrócić pieniędzy

W zeszłym roku do biura gorzowskiego rzecznika zgłosiło się ponad dwadzieścia osób, z których kont zniknęły pieniądze, choć oni nie zlecali takiej transakcji.

- Udokumentowane straty w poszczególnych przypadkach sięgały ponad 30 tys. zł - mówi T. Gierczak. Taka była najwyższa kwota, bo łącznie gorzowianie zostali oszukani na ponad 200 tys. zł.

Pieniądze znikały, bo kradli je oszuści, którzy włamali się na bankowe konta internetowe.

Akta spraw gorzowian trafiły do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Tam trafiły też podobne zgłoszenia z całej Polski. UOKiK postawił już pięciu zarzuty naruszenia interesów konsumentów. Dotyczą one banków: BNP Paribas Bank Polska, Banku Millenium, mBankowi, Credit Agricole Bank Polska oraz Santander Bank Polska.