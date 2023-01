Gorzów pamięta o Grażynie Wojciechowskiej. Mija rok od śmierci radnej

3 stycznia mija pierwsza rocznica śmierci wieloletniej gorzowskiej radnej. Na grobie Grażyny Wojciechowskiej kwiaty złożył we wtorek m.in. prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Grażyna Wojciechowska była jedną z najbarwniejszych postaci w Gorzowie. A znał ją niemal każdy dorosły gorzowianin. Przez 28 lat była bowiem miejską radną, w przeszłości była też nauczycielką, a do tego przez lata zajmowała się pomaganiem potrzebującym.

Kwiaty na grobie radnej

Wojciechowska zmarła 3 stycznia 2022 w wieku 74 lat. Teraz mija więc pierwsza rocznica jej śmierci. Z tej okazji kwiaty na grobie radnej złożyło we wtorek władze miasta - prezydent Jacek Wójcicki oraz Małgorzata Domagała, wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy społeczne.

Jak wspominali Wojciechowską?

Zmarła przed rokiem radna była postacią nietuzinkową.

- Jako nauczycielka pani Grażyna była jak kochający ojciec. Była surowa, ale kochająca. Potrafiła na nas wrzasnąć, ale gdy uczniowie byli w potrzebie, to do niej się szło z prośbą po pomoc. Nie zapomnę, jak pomogła nam w stanie wojennym. W czasach, gdy był zakaz zgromadzeń dla grup większych niż kilka osób, my w około trzydzieści osób poszliśmy do parku na wagary i groziło nam za to wydalenie ze szkoły. Pani Grażyna wstawiła się za nami i do tego nie doszło - opowiadał nam po śmierci radnej Wojciechowskiej jej były uczeń Jacek Bachalski.

- Grażyna Wojciechowska lubiła postawić na swoim. Zawsze będę pamiętał, jak walczyła o to, by działo się lepiej w gorzowskiej oświacie, by nauczyciele mieli lepiej. Była też bardzo uczuciowa. Jeśli poznała jakąś złą sytuację w jakiejś rodzinie i trzeba było pomóc, domagała się, by to było spełnione - mówi nam z kolei Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent Gorzowa.

Jej dzieła kontynuują inni