Gorzów. Piąty kolejny dzień z koronawirusem! Wskaźnik zakażeń |18 WRZEŚNIA

W sobotę 18 września potwierdzono w Polsce 797 nowych przypadków koronawirusa. To najwyższa liczba zakażeń od wiosny, gdy opadała trzecia fala! W Lubuskiem w sobotę potwierdzono siedem przypadków. Trzy z nich zostały potwierdzone w powiecie gorzowskim, dwa w Gorzowie, a po jednym w powiecie sulęcińskim i zielonogórskim. Wskaźnik zakażeń znów poszedł w górę. Aktualnie wynosi on 0,92 os. na 100 tys. mieszkańców. Po raz ostatni taki wskaźnik był 4 czerwca.

A jak wygląda sytuacja w lubuskich szpitalach? Bez zmian. Zajętych jest dziesięć łóżek „covidowych”, a dwie osoby są podłączone do respiratora.

Minionej doby w całej Polsce było 14 zgonów związanych z COVID-19. W Lubuskiem nie było żadnego.

WIDEO: Blisko 700 tys. białych flag w centrum Waszyngtonu. Hołd dla ofiar pandemii koronawirusa