Gorzów pięknieje na wiosnę. Trwa już sadzenie kwiatów

W najbliższych tygodniach w Gorzowie zrobi się jeszcze bardziej kolorowo. Stanie się tak za sprawą wiosennych nasadzeń roślin i kwiatów. W mijającym tygodniu rozpoczęły się pierwsze nasadzenia. W piątek 24 marca ekipę sadzącą kwiatki (odpowiada za to Inwencja) spotkaliśmy u zbiegu ul. Chrobrego i Wodnej, gdzie sadzone były m.in. bratki i stokrotki.

Bratki, stokrotki a także goździki sadzą w Gorzowie

W całym Gorzowie posadzonych zostanie łącznie 11 470 sztuk roślin. - Będą to takie gatunki jak bratek, bratek drobnokwiatowy, bratek cool wave, stokrotka, goździk, zawilec, jaskier – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Miasto wyda na to 95,8 tys. zł.

Kwiaty trafią nie tylko do kwietników gruntowych, ale też do 252 donic i czterech wież kwiatowych przy ulicach: Obotryckiej, Sikorskiego, Hawelańskiej, Wełniany Rynek, Herberta, Teatralnej oraz na Skwer Wolności, pl. Grunwaldzki i na Kwadrat. Sadzenie kwiatów ma potrwać do 5 kwietnia, a więc zakończy się w środę przed Wielkanocą.

Dodajmy, że w pierwszej połowie maja rozpocznie się sadzenie m.in. begonii czy pelargonii. Na ulice czy skwery w Gorzowie trafi wtedy kolejne 9 tys. roślin.

Czytaj również:

Gorzów zakwitnie na początku maja. Posadzą 9 tysięcy kwiatów i roślin