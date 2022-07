Gorzów. Pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę. Do pokonania? 400 kilometrów!

Około 300 osób wyruszyło w niedzielę 31 lipca w pieszej pielgrzymce z Gorzowa na Jasną Górę. Pątnicy dojdą do celu 12 sierpnia. - To wyjątkowy czas - mówili przed wyruszeniem w trasę pielgrzymi.

- Gdy człowiek wchodzi na Jasną Górę, to jest niesamowite przeżycie - mówił nam w niedzielę Szymon Chudy. Około 9.00 wyszedł w drogę do Częstochowy.

Tuż po porannej mszy w katedrze rozpoczęła się jubileuszowa 40. Gorzowska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. - Jak zawsze, od ośmiu lat modlę się za swoją rodzinę - dodawał Szymon.

- Ja na pielgrzymkę czekam dwanaście miesięcy- mówiła z kolei Natalia Makuch, która do Częstochowy idzie już po raz siódmy. - To dla mnie bardzo wyjątkowy czas w ciągu roku. To najlepszy odpoczynek - dodawała

Z Gorzowa idzie 300 osób

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę idzie pod hasłem: „Abyśmy byli jedno”.

- To słowa zaczerpnięte ze sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty, który starał się, by ta jedność była w naszej ojczyźnie. Podczas tegorocznej pielgrzymki chcemy tę jedność wyeksponować i do jedności na nowo zachęcić - mówił przed wyruszeniem w drogę ks. Krzysztof Kolanowski, kierownik pielgrzymki. - Na pielgrzymkę zapisanych jest ponad 300 osób, natomiast średnio każdego dnia będzie pielgrzymowało od 200 do 230. Są pielgrzymi, którzy kroczą, ale jest też rzesza pielgrzymów - to kilkaset osób - którzy wspierają nas duchowo. Często są to osoby chore, starsze, które nie mogą wyruszyć w drogę, ale codziennie będą nas wspierać modlitwą, różańcem, abyśmy dotarli. To pokazuje jedność. My modlimy się za jednych, ktoś modli się za nas i tworzymy wspólnotę - dodawał ks. Kolanowski.

13 dni w trasie

Pielgrzymi mają do pokonania około 400 km. W niedzielę ich pierwszym celem jest Skwierzyna, gdzie dotrą do sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej. W poniedziałek 1 sierpnia idą do Pszczewa i Silnej, a we wtorek wyruszą z Silnej do Nowego Tomyśla. Na Jasną Górę mają dojść 12 sierpnia.

- Zdecydowana większość mieszkańców miejscowości, przez które przechodzimy, czeka na nas. Bywa, że w jakichś miejscowościach wita nas orkiestra dęta, sypią kwiaty na pielgrzymów, inni krzyczą: „Dziękujemy za świadectwo wiary” - mówił ks. Kolanowski.

Zgodnie z tradycją pierwszy kilometr wraz z pielgrzymami przeszedł bp Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski.

- Dziesięć razy szedłem na Jasną Górę. Każdemu polecam, żeby z tego rekolekcyjnego czasu skorzystał - mówił przed odprowadzeniem pielgrzymki od katedry do ronda Santockiego. - Pielgrzymka ma wielką wartość, która jest potrzebna dzisiaj - to stawanie się dzieckiem Bożym jeszcze raz - dodawał biskup.

Z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na Jasną Górę będą szły łącznie trzy pielgrzymki. We wtorek 2 sierpnia w drogę wyruszą pątnicy z Zielonej Góry oraz z Głogowa. Czytaj również:

