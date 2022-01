Gorzów. Po teatralnej premierze "Dnia świra". To dzieło inne niż film

- Ten spektakl jest zupełnie inny od filmu. Odbiera się go zupełnie inaczej niż w filmie. Okazuje się, że z jednego tekstu można stworzyć dwa różne dzieła - mówiła nam pani Danuta, która w sobotni wieczór wybrała się do gorzowskiego Teatru Osterwy na premierę „Dnia świta”. To sztuka Marka Koterskiego, która powstała w oparciu o scenariusz jego kultowego film z Markiem Kondratem w roli głównej. Na gorzowską scenę przeniósł ją Paweł Szkotak. Co ciekawe, tekst sztuki można było poznać w 2000 r., a więc dwa lata wcześniej zanim film „Dzień świra” wszedł na ekrany.