Gorzów podzielił kolejne pieniądze na sport. Ile dostały kluby?

W tym roku miasto już raz dzieliło pieniądze na sport wyczynowy. Było to w marcu. Wtedy magistrat podzielił 2,4 mln zł (z podziałem zapoznasz się TUTAJ). Dlaczego więc znów dzieli pieniądze? Bo urzędnicy zaoszczędzili je na żużlowej Grand Prix.

Początkowo był plan, by organizatorem jednej z rund wyłaniającej indywidualnego mistrza świata było miasto, które w tym roku miało przeznaczyć na to 2,63 mln zł. Ostatecznie organizatorem będzie Stal Gorzów, a miasto przeznaczy na ten cel - w ramach promocji miasta przez sport - 1,3 mln zł. Oprócz tego na promocję miasta 200 tys. zł dostanie koszykarski AZS AJP. Te pieniądze pójdą na udział koszykarek w rozgrywkach pucharów europejskich EuroCup Women.