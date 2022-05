Gorzów. Polacy i Ukraińcy sprzątali park Słowiański

- Myślę, że to dobra akcja. To okazja do tego, by pobyć razem, nie tylko w hali na dyżurach - mówił przy okazji sprzątania Tomasz Manikowski, radny, a na co dzień osoba pomagająca gorzowianom wychodzić z uzależnień czy z bezdomności. Radny pomaga też w hali przy Słowiańskiej, w której aktualnie przebywają 83 uchodźców, w większości kobiety z dziećmi.

- Nie ma osób, które narzekają. Staramy się im pomagać, urząd miasta pomaga, wolontariusze pomagają... Każdy pomaga jak może - mówiła pani Anna z Ukrainy, która w Gorzowie zamieszkała jeszcze przed wojną.