Gorzów. Północna obwodnica miasta jednak w planie transportowym?

- Z całą pewnością zadbamy o to, żeby w projekcie, który zostanie wyłożony do konsultacji społecznych, wpisana była północna obwodnica Gorzowa - zapewniał w piątek 13 maja Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa. Wraz z kilkoma urzędnikami marszałka rozmawiał z władzami Gorzowa na temat trasy, która ma połączyć drogę krajową nr 22 z drogą ekspresową S3 i być kolejną obwodnicą miasta.

Jest problem z północną obwodnicą Gorzowa. "To droga gminna"?!?

Wokół obwodnicy głośno zrobiło się 27 kwietnia. Przed sesją rady miasta prezydencki klub Gorzów Plus zorganizował konferencję prasową, na której jego przedstawiciele mówili o kontrowersjach związanych z obwodnicą. By miasto mogło starać się o jakiekolwiek dofinansowanie jej budowy, inwestycja musi być wpisana do wojewódzkiego planu transportowego, nad którego stworzeniem pracuje zewnętrzna firma LPW.

Pod koniec kwietnia radni Gorzów Plus mówili, że wpisanie inwestycji do dokumentu jest zagrożone. Twierdzili tak, bo w listopadzie 2021 urzędnicy marszałka odpisali miastu, że „na obecnym etapie zaawansowania prac w sprawie programu należy konsultować się z jego wykonawcą”. A gdy gorzowski magistrat skontaktował się z LPW, to firma nazwała obwodnicę... drogą gminną, informując, że celem wojewódzkiego planu transportowego jest realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich. Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego mówił nam też wtedy, że obwodnica nie będzie mogła liczyć na pieniądze z urzędu marszałkowskiego.