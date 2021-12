Gorzów postawił ptakom drewniane stołówki. A w Drezdenku karmę serwują... kacze bary

Dokarmiajmy, ale z głową

Specjaliści zachęcają do tego, aby pomagać dziko żyjącym ptakom w przetrwaniu trudnego, zimowego czasu. Przypominają jednak, żeby robić to w rozsądny sposób. Bo choć karmienie kaczek czy łabędzi chlebem w pobliskim parku lub nad rzeką to czynność, która z pozoru wydaje się niewinna, to jednak wynika z niej dużo więcej szkody niż pożytku.