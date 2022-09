Gorzów powalczy z deszczem. Będą kolejne zbiorniki retencyjne

- Zagrożenia klimatyczne mają dzisiaj taką skalę, że systemy retencji nie są w stanie zapobiec klęskom żywiołowym. To widać po tym, co się ostatnio działo. Burze i deszcze siały spustoszenie w wielu miejscowościach. Te zbiorniki przyczynią się do tego, żeby ten poziom zagrożenia ograniczyć - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Po tym, gdy w ostatni czwartek w Gorzowie spadło cztery razy więcej deszczu niż wynosi średnia miesięczna, miasto zapowiada kolejne etapy projektu związanego z zagospodarowaniem wód odpadowych.