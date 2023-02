Gorzów: Pracujemy nad inną lokalizacją Wartowni

Wraca temat lokalizacji popularnej wśród młodych gorzowian Wartowni. To projekt, który jest częścią Dobry Wieczór Gorzów i miał już dwie edycje.

Latem na południowym brzegu Warty organizowany jest cykl imprez, na który składają się m.in. koncerty, występy DJ-ów czy stand-up’erów. Większość z nich odbywa się wieczorami w weekendy. A to powoduje, że nie wszystkim się to podoba.