Gorzów. Premiera na Dzień Dziecka. W teatrze będzie „Piękna i Bestia”

- Tę pradawną, osnutą nimbem czarów historię znamy dziś wszyscy. To baśń o „Pięknej i Bestii”. Nie trudno też zauważyć, zgodnie z porzekadłem „Jak znacie, to posłuchajcie…”, że lubimy jej słuchać oraz opowiadać ją na różne sposoby. mówi Ewa Kunicka z Teatru Osterwy. - Tak jak przed wiekami wędrowni opowiadacze, tak każdy współczesny „bajarz” – czy to pisarz, kompozytor, czy reżyser - pragnie zrobić to po swojemu dodając do wielkiej liczby wcześniejszych, kolejną wersję baśni o Pięknej i Bestii, na którą zapraszamy do Teatru Osterwy - dodaje Kunicka.