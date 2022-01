Gorzów. Program, który pomagał wyjść z długów już się skończył. Ale długi zostały... Magdalena Marszałek

Nie płacą czynszu od lat, a ich zaległości wciąż rośną. Tacy uporczywi dłużnicy to ogromny problem dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie. W uporaniu się z nim pomóc miał specjalny program dający możliwość spłacenia należności. Taką szansę lokatorzy mieli tylko do końca grudnia. Skorzystało z niej prawie 300 rodzin. Ale to zaledwie kropla w morzu, bo zadłużenie najemców przekracza już 70 milionów złotych.