Gorzów. Przedświąteczny handel na miejskim targowisku. Kupisz tu ryby, miody i ozdoby!

Nie brakowało kupujących i handlarzy

Na targowych straganach można było znaleźć praktycznie wszystko, co jest niezbędne do organizacji świąt. Hodowcy polecali świeże lub wędzone ryby - największe wzięcie miały oczywiście karpie, ale mieszkańcy chętnie kupowali również śledzie w śmietanie, albo te z przyprawami. Producenci swojskiego jadła zachęcali natomiast do zapoznania się ze swoją ofertą - zachwalali naturalne wędliny bez konserwantów robione według dawnych receptur. Stoiska uginały się także od orzechów, bakalii, przypraw i suszonych grzybów.