Gorzów. Przy przejściach dla pieszych będzie bezpieczniej. Gdzie zrobi się jaśniej?

Po zmroku albo w trudnych warunkach pogodowych. W takich sytuacjach nawet najbardziej zdyscyplinowani kierowcy często mają problem z dostrzeżeniem pieszych, którzy zbliżają się do przejścia i chcą przekroczyć jezdnię. Niebawem się to zmieni, bo w mieście zamontowane zostanie nowoczesne oświetlenie.

Im więcej światła na przejściach - tym lepiej i bezpieczniej dla pieszych. Gorzowski magistrat widzi problem, dlatego stara się regularnie doświetlać miejsca zgłaszane przez mieszkańców. Tym razem nie będą to jednak pojedyncze lokalizacje, bo jaśniej ma być w kilkudziesięciu miejscach w różnych częściach Gorzowa.

Zielone światło dla Mieszka I. Można jeździć po przebudowanej ulicy. Co się zmieniło?

Będzie oświetlenie dedykowane

Natomiast do końca marca przy ulicy Koniawskiej zamontowane zostanie tak zwane oświetlenie dedykowane. Pojawią się tam dodatkowe słupy i oprawy oświetleniowe zaprojektowane tak, aby oświetlały pieszego na przejściu. Z kolei oprawy, które montowane są na niższych słupach kierują światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Oznacza to, że pieszy podczas pokonywania jezdni jest doświetlany również z boku, co bardzo poprawia jego widoczność. W kolejnych kilkunastu lokalizacjach oświetlenie zostanie natomiast zmodernizowane. Na istniejących słupach zamiast przestarzałych opraw sodowych pojawią się nowoczesne lampy ledowe, które pozwalają uzyskać jaśniejsze światło przy mniejszym zużyciu energii. Oprawy zostaną wymienione przy ulicach: