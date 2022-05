Gorzów pyta biznes o Schody Donikąd. Jakie koncepcje ma miasto?

Schody Donikąd to jeden z symboli Gorzowa. W tym roku mija 50 lat od ich zbudowania oraz 20 lat od ich... zamknięcia. W mieście od wielu lat regularnie toczy się dyskusja na temat ich przyszłości. Część mieszkańców chce pozostawienia Schodów i ich remontem. Inni uważają, że Schody to szkaradztwo, które jak najszybciej powinno się wyburzyć.

Miasto - jak w lutym przyznał nam prezydent Jacek Wójcicki - jest pośrodku, bo nie chce wydawać co najmniej kilkunastu milionów złotych na zrobienie Schodów w połączeniu z jakąś restauracją. Tym bardziej, że lokalni restauratorzy nie są zainteresowani prowadzeniem tu gastronomii.

Na teren Schodów Donikąd urzędnicy mają więc inny pomysł. Istniejące Schody miałyby pójść do wyburzenia, ale pod warunkiem, że znajdzie się chętny, który zagospodaruje działkę, na której one stoją a także - i jest to warunek kluczowy - zachowa funkcję wejścia do parku Siemiradzkiego. W praktyce oznacza to więc zbudowanie nowych, choć nie tak monumentalnych jak obecne, schodów, które np. pomiędzy zbudowanymi obiektami łączyłyby okolice amfiteatru z ul. Drzymały.