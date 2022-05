Gorzów. Remont pod wysokim napięciem. Będzie wymiana starej elektryki w kamienicach Magdalena Marszałek

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie szykuje się do kompleksowej wymiany przestarzałej elektryki w kilku lokalach komunalnych. Instalacje zostaną całkowicie zmodernizowane oraz dostosowane do ilości urządzeń, z których mieszkańcy na co dzień korzystają.