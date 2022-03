Gorzów. Rolnicy łatwiej sprzedadzą swoje produkty. Skorzystają też mieszkańcy

Władze miasta przygotowują miejsce do handlu dla lokalnych rolników. Taki obowiązek nakłada na gminy ustawa, która pozwala sprzedawać produkty rolne w wyznaczonych miejscach i w określonych dniach tygodnia. Co ważne - w tym czasie rolnicy mają być zwolnieni od opłaty targowej. W Gorzowie sprzedaż owoców czy warzyw ma być prowadzona w piątki i soboty przy ulicy Hejmanowskiej.

Rolnicy będą mogli tam sprzedawać nie tylko produkty spożywcze, ale także na przykład rękodzieło. I to bez wnoszenia opłaty targowej. Taka sprzedaż będzie jednak możliwa pod pewnymi warunkami. Oprócz tego, że mają to być produkty z własnego gospodarstwa czy z własnych upraw rolnika, to wyroby takie powinny być również przetworzone w sposób naturalny i tradycyjny - mówi Sebastian Pieńkowski, dyrektor gorzowskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.