Gorzów "rozda" firmom pieniądze na pensje dla pracowników

Do rozdysponowania wśród przedsiębiorców będą także 2 mln zł. To z kolei mają być realne pieniądze, które pójdą na utrzymanie miejsc pracy w czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. W piątek 17 kwietnia „Program wsparcia przedsiębiorców w ramach Gorzowskiej Dychy” – tak właśnie nazywa się ta pomoc – mają przyjąć gorzowscy radni.

Na czym polegać będzie wsparcie magistratu? To będzie bezzwrotna pomoc na częściowe sfinansowanie:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

- składek płaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- koszty pośrednie zatrudnienia.

Na pieniądze będą mogli liczyć także samozatrudnieni. Co ważne – pomoc jest skierowana dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w Gorzowie i zatrudniają gorzowian. Samozatrudnieni, by dostać pomoc, muszą być mieszkańcami Gorzowa.