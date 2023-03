Gorzów rozpoczął obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Jarosław Miłkowski

1 marca to od kilkunastu lat Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchodzony jest on w całej Polsce. W naszym regionie zaczął się on od złożenia kwiatów pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego w Gorzowie.