Gorzów. Rusza budowa nowej stacji dializ. Będzie większy komfort dla pacjentów

Nowy budynek stacji dializ ma sąsiadować z pawilonem dziennego oddziału chemioterapii. Obecnie trwa rozbiórka starych, bo ponad trzydziestoletnich konstrukcji, które niegdyś miały służyć do rozbudowy szpitala. Wielki dźwig rozkrusza betonowe stropy i ściany. To właśnie tu za kilkanaście miesięcy powstanie dwupiętrowy obiekt z kilkudziesięcioma stanowiskami do dializ, szatniami dla pacjentów, pokojem do odpoczynku oraz pomieszczeniami technicznymi.

Lepszy komfort i bezpieczeństwo

Nowy obiekt zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, bo dzięki zmianie lokalizacji nie będą musieli już przechodzić przez główny budynek lecznicy i nie będą narażeni na przypadkowe zakażenie. To szczególnie ważne, bo często są to osoby o ograniczonej odporności. Większy będzie także komfort leczenia. Dializowani spędzają na zabiegach nawet cztery godziny i to trzy razy w tygodniu. Obecnie stacja pracuje na trzy zmiany, co oznacza, że niektórzy pacjenci kończą dializy nawet w nocy. Dzięki przeprowadzce do nowego obiektu możliwa będzie rezygnacja z nocnej zmiany, która stanowi spore uniedogodnienie dla pacjentów oraz personelu.