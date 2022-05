Gorzów. Sąsiad nie segreguje śmieci? Zapłacą wszyscy w bloku

Mieszkańcy bloków nie segregują śmieci

Segregacja śmieci obowiązuje już od kilku lat, ale jej zasady jeszcze nie dla wszystkich są łatwe i oczywiste. Choć do tego obowiązku podchodzimy z coraz większą świadomością, to poziom recyklingu wciąż jest bardzo niski. Z segregowaniem śmieci najlepiej radzą sobie właściciele domów jednorodzinnych. O wiele gorzej idzie to mieszkańcom bloków i kamienic.

Bardzo często zdarza się, że w kontenerach zmieszane są na przykład szkło czy odpady biodegradowalne z pozostałymi nieczystościami. Tymczasem każda z tych frakcji wymaga oddzielnego sortowania. To nie są pojedyncze przypadki, więc nie jest to kwestia niewiedzy czy pomyłki. Takie sytuacje są nagminne - mówi Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca Związku Celowego Gmin MG-6.

Mieszkańcy blokowisk wciąż nie przykładają się do segregacji odpadów. Pexels

Aby ułatwić mieszkańcom segregację odpadów związek stworzył nawet specjalną wyszukiwarkę, która działa w bardzo prosty i intuicyjny sposób. To wygodne narzędzie, które raz na zawsze rozwiewa wątpliwości, co i gdzie wyrzucić. Wystarczy tylko wpisać odpowiednie hasło i już mamy odpowiedź. Ale, aby taka wyszukiwarka była przydatna, mieszkańcy najpierw muszą chcieć segregować śmieci. Problem w tym, że wiele osób nawet nie próbuje tego robić.