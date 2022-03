Gorzów. Spacer z historią w tle i wiosenna masa rowerowa. Taki jest plan na weekend

- Trasa spaceru będzie biegła ze Starego Rynku, przez okolice katedry, do murów miejskich. Będzie można wysłuchać historii i ciekawostek związanych z centrum miasta, fontanną Pauckscha, Wełnianym Rynkiem. Kto przyjdzie na spacer, z pewnością dowie się też, skąd wzięły się nazwy poszczególnych ulic w centrum - mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w gorzowskim magistracie. Mieszkańców Gorzowa, ale też i okolic, zaprasza na pierwszy w tym roku spacer tematyczny po Gorzowie.

W tym roku będzie druga odsłona spacerów tematycznych. W zeszłym roku odbywały się one głównie latem i cieszyły się niesłychanym powodzeniem. Teraz spacery będą od kwietnia do listopada. Za każdym razem w pierwszą sobotę miesiąca.