Gorzów sprzedaje kolejne działki inwestycyjne. Może na nich zarobić kilka milionów

Tym razem miasto wystawiło na sprzedaż cztery działki inwestycyjne. Pod młotek idą tereny przy ulicy Mazurkowej, Jedwabniczej, Odlewników i Żelaznej. W przypadku trzech ostatnich urzędnicy robią już kolejne podejście do sprzedaży, bo podczas poprzednich przetargów na grunty nie było chętnych. Dlatego teraz ceny wywoławcze działek zostały obniżone.

To drugie podejście

Największa z oferowanych działek znajduje się przy ulicy Jedwabniczej. To teren o powierzchni ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych, który jest przeznaczony pod budowę obiektów handlu wielkopowierzchniowego lub zabudowę usługową. Tym razem cena wywoławcza wynosi ponad 6,7 miliona złotych. W poprzednim przetargu była o 700 tysięcy złotych wyższa. Drugie podejście miasto robi także do terenu przy ulicy Odlewników, który jest do wzięcia za ponad 1,5 miliona złotych. Jego cena została obniżona o 200 tysięcy złotych. Na ponad 20 tysiącach metrów kwadratowych terenu może znaleźć się zabudowa przemysłowa, usługowa oraz składy.