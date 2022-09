Gorzów. Stadion lekkoatletyczny oficjalne otwarty

Otwarcie stadionu lekkoatletycznego to spore wydarzenie. W ostatnich latach Gorzów był bowiem ostatnim miastem wojewódzkim bez tego rodzaju obiektu. Lekkoatleci, owszem, mieli do dyspozycji stadion przy ul. Wyszyńskiego. On jednak daleki był od ideału. Nowy obiekt jest jednak na tyle nowoczesny i spełniający wymogi (ma nawet oświetlenie), że w przyszłym sezonie odbędą się na nim lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Jest już wstępna data tych zawodów.

- To początek sierpnia przyszłego roku - mówiła nam Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa.

W najbliższych dwóch tygodniach ma dojść do spotkania władz miasta z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, w trakcie którego mają być omawiane szczegóły imprezy.