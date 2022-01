Gorzów. Startuje Budżet Obywatelski. To musisz o nim wiedzieć!

W poniedziałek 10 stycznia rozpoczyna się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2023. Co musicie zrobić, aby zgłosić swój pomysł?

To będzie już 11. edycja budżetu obywatelskiego. Do wydania na pomysły mieszkańców będzie co najmniej 6,63 mln zł. Co najmniej, bo miasto odłożyło na ten cel 7,366 mln zł. W tej kwocie 721,2 tys. zł to rezerwa. Została przygotowana na wypadek tego, gdyby po przetargach wyszło, że trzeba będzie jednak dopłacić.

Ile pieniędzy do wydania?

W każdej z dzielnic miasta do wydania jest 464,1 tys. zł na zadania twarde, czyli de facto inwestycje. Oprócz tego 23 tys. na zadania miękkie, czyli przeważnie na jakiś event czy spotkanie. Dzielnic jest dziesięć: Zamoście, Zakanalu]e, Śródmieście, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, Słoneczne i Dolinki.

Oprócz kategorii rejonowej są też kategorie: ogólnomiejska i oświatowa. W pierwszej do dyspozycji jest 600 tys. zł (twarde) i 63 tys. zł (miękkie), a w drugiej - 1,326 mln zł i 23 tys. zł.

Jakie zmiany?

W tegorocznej edycji będzie kilka zmian. Nie będzie już można sieciować, czyli łączyć pomysły w kategorii ogólnomiejskiej. Poza tym każdy pomysłodawca, którego projekt przejdzie wstępną weryfikację, powinien przyjść na spotkanie dyskusyjne w rejonie (lub wysłać swojego reprezentanta). Jeśli tego nie zrobi, jego pomysł zostanie wycofany. Więcej o tym pisaliśmy w tekście: Co chcesz zmienić w Gorzowie? Zaraz rusza budżet obywatelski

Gdzie po formularz?

Swoje pomysły należy złożyć na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Można go znaleźć w zakładce „Budżet Obywatelski” na stronie miasta (um.gorzow.pl) lub pobrać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4. Projekt można zgłosić także przez platformę gorzow.konsultacjejst.pl. Do formularza trzeba dołączyć listę poparcia zawierającą podpisy 20 innych gorzowian.

Ile kosztuje parking, a ile droga?

Koszt realizacji pomysłu nie może przekraczać sumy przeznaczonej na daną kategorię. A w tym, by go oszacować, pomóc może tzw. cennik miejski.

Budowa chodnika kosztuje średnio 220 zł za 1 mkw., budowa zatoki parkingowej do trzech miejsc - 10 tys. zł, a na dziesięć miejsc parkingowych - 35 tys. zł. Budowa drogi z nakładką asfaltową to 120 zł/mkw., a budowa drogi z kostki brukowej - 380 zł/mkw. Należy przy tym uwzględnić wydatki na prace związane z projektem czy z obsługą inwestorską.

Jeśli więc ktoś będzie chciał zgłosić 1,2 tys. mkw. drogi z kostki brukowej, myśląc, że zmieści się to w budżecie, to będzie musiał zweryfikować swoje plany. Owszem, 1,2 tys. mkw. razy 380 zł daje 456 tys. zł, a więc mniej niż 464,1 tys. zł. Dla inwestycji przekraczających 400 tys. zł koszty związane z projektem czy obsługą wynoszą jednak 60 tys. zł.

Miesiąc na pomysły

Zgłaszanie pomysłów potrwa do 10 lutego. Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, to podobnie jak w latach wcześniejszych będzie zorganizowany maraton pisania wniosków. Odbędzie się on 1 lutego między 14.00 a 18.00, a umówić się na niego można pod telefonicznymi numerami: 95 7355 591, 95 7355 936 lub 95 7355 937.

Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia można złożyć w kancelarii urzędu, przez platformę gorzow.konsultacjejst.pl lub mailowo ([email protected]).

Do kwietnia wnioski mieszkańców będą weryfikowane przez urzędników, od połowy maja do połowy czerwca odbywać się będą spotkania dyskusyjne. Głosowanie nad pomysłami mieszkańców będzie we wrześniu. Zwycięskie pomysły zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Czytaj również:

