Gorzów: szczęśliwy finał bliźniaczej, trudnej ciąży. Marcelina i Szymon są już w rodzinnym domu

Gorzowianka spędziła 13 długich tygodni na oddziale położniczo-ginekologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. - Aby utrzymać ciążę lekarze w 20. tygodniu ciąży założyli pacjentce szew McDonalda, wykorzystywany w sytuacji gdy może dojść do poronienia, z powodu niewydolności cieśniowo-szyjkowej. Wskazaniem do takiego postępowania w przypadku tej pacjentki były też dwa poprzednie poronienia - informuje rzeczniczka gorzowskiej lecznicy Agnieszka Wiśniewska.

Założenie szwu przyniosło oczekiwany skutek: Marcelina i Szymon są już na świecie. Chociaż do porodu doszło przed wyznacznym terminem, to już dziś wszyscy cieszą się tymi pięknymi chwilami w rodzinnym domu.

Nie brakowało trudnych momentów...

Szew okrężny zakłada się kobietom, gdy szyjka macicy nie jest zdolna do utrzymania ciąży. Kobiety, które miały zakładany szew muszą prowadzić oszczędny tryb życia. W przypadku pacjentki gorzowskiego szpitala oznaczało to leżenie w pozycji Trendelenburga (to pozycja, w której pacjentka leży na plecach, a głowa, górna część klatki piersiowej i tułów znajdują się poniżej poziomu kończyn dolnych). To było konieczne, by macica nie napierała na szyjkę. Mimo ostrego reżimu nałożonego na pacjentkę nie obyło się bez trudnych momentów.