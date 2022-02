Gorzów. Szkoła Podstawowa nr 7 idzie do likwidacji. Od kiedy?

„Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2022 r. zlikwidować klasę I, a w latach następnych kolejne klasy Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim przy Estkowskiego 3”.

Co to za cytat? Tak brzmi pierwszy punkt w projekcie uchwały dotyczącej jednej z charakterystycznych podstawówek w mieście. Radni tym projektem mają zajmować się podczas najbliższej sesji, która została zaplanowana na 23 lutego.

Jak czytamy w dokumencie, na rok szkolny 2022/2023 ma już nie być rekrutacji do Siódemki, a całe postępowanie likwidacyjne SP7 ma zakończyć się w 2029 r.