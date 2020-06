Gorzów. Szkoła przy Warszawskiej nie powstanie w terminie?

O tym, że na budowie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu pojawił się problem, pisaliśmy 14 czerwca. Już kilka tygodni temu, po skuciu tynków, i rozbiórkach pojawiło się przypuszczenie, że stropy i ściany nie dają gwarancji bezpieczeństwa. Potrzebna była więc ekspertyza dotycząca tych części budynku byłego szpitala.

Budowa miała potrwać do sierpnia 2021

- Wynika z niej, że trzeba będzie wzmocnić część stropów i dachu. Aktualnie na podstawie tej ekspertyzy projektant opracowuje wytyczne co do dalszego postępowania – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Budowa szkoły na poszpitalnym terenie rozpoczęła się na początku stycznia tego roku i została zaplanowana do sierpnia 2021 r. Czy problemy w jednym z budynków oznaczają, że termin może nie zostać dotrzymany?

- To się okaże po przekazaniu dokumentacji, która powstaje na podstawie tej ekspertyzy. Być może uda się poprowadzić prace tak, że nie wydłuży to terminu. Inwestycja może jednak przesunąć się w czasie – mówi rzecznik miasta.