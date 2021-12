Gorzów. Szpital znalazł sposób na furgonetkę z banerami

Auto stało 664 dni

Furgonetkę postawił znany gorzowski działacz pro life Kazimierz Sokołowski, który jest wolontariuszem fundacji Pro - prawo do życia. Na aucie zawiesił on banery z wizerunkiem płodu przerwanego w 22. tygodniu ciąży i napisem: „W gorzowskim szpitalu wojewódzkim zabijają dzieci nienarodzone”. Fundacja Pro - prawo do życia zdecydowała się na to, bo wcześniej dowiedziała się oficjalnie w szpitalu, że w latach 2015-2019 dokonano w nim czterech zgodnych z ówczesnym prawem aborcji.