Gorzów. Szukasz wakacyjnego zajęcia? Przyjdź na dni otwarte w Hufcu Pracy!

Ochotnicze Hufce Pracy przez lata były owiane złą sławą. Nauka w tego typu placówkach nie stanowiła powodu do dumy, bo często trafiała tam trudna młodzież, która nie radziła sobie w tradycyjnej szkole.

To były po prostu osoby, którym nauka przychodziła trudniej. I ten stereotyp mówiący o tym, że hufce są przystanią dla takich typowych łobuzów po przejściach, przez lata był w społeczeństwie mocno zakorzeniony - mówi Andrzej Sipiatowski, komendant Hufca Pracy w Gorzowie.

Jednak czasy się zmieniają i dzisiaj są to nowoczesne oraz prężnie działające ośrodki dające możliwość edukacji oraz znalezienia zawodu tym, którzy z różnych przyczyn nie mogli kształcić się w normalnym trybie.

Nasza oferta jest skierowana do młodzieży od 15. do 18. roku życia, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny łącząc go z pracą zarobkową. Takie osoby odbywają kształcenie w ostatnich klasach szkoły podstawowej oraz w szkole branżowej, a jednocześnie realizują przygotowanie zawodowe, aby zdobyć umiejętności lub konkretny zawód. Ucząc się pracują, a za pracę otrzymują miesięczne wynagrodzenie i mają zapewnione ubezpieczenie - tłumaczy Andrzej Sipiatowski.