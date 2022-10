Gorzów szykuje się do dużej rozbiórki. Dawny teren kolei będzie służył autobusom

Prace nad przygotowaniem terenu pod centrum przesiadkowe mają ruszyć jeszcze w tym roku. Na początek trzeba rozebrać budynki wzdłuż ul. Jancarza, które miasto odkupiło od kolei.

- W pierwszym etapie będzie zrobiona podstawowa infrastruktura, a więc zatoki dla autobusów. W drugim etapie będzie infrastruktura w zakresie pełnej obsługi pasażerów, a więc kasy, stanowiska, toalety - mówi nam wiceprezydent Jacek Szymankiewicz.

Miasto szykuje się już do budowy węzła przesiadkowego, który ma powstać między dworcem PKP a wciąż jeszcze działającym dworcem PKS i placem manewrowym dla autobusów. Prace przygotowawcze mają rozpocząć się już w tym roku. Trzeba bowiem zacząć od wyburzenia budynków, które miasto odkupiło od kolei. Chodzi o nieruchomości, które stoją pomiędzy peronem pierwszym a ul. Jancarza. Są tam m.in. byłe magazyny czy warsztaty kolejowe. Wszystkie te budynki znajdują się na wysokości placu manewrowego przy dworcu PKS.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który zarządza tym terenem, ogłosił już przetarg na rozbiórkę 14 budynków. Chętnych szuka do 7 listopada. Rozbiórka miałaby zostać wykonana do 9 grudnia.

Przetarg na Dworcową coraz bliżej

Termin jest bliski, bo lada moment miejscy urzędnicy chcą ogłosić przetarg na przebudowę całej okolicy. Wymieniona ma zostać nawierzchnia na ul. Dworcowej oraz części ulic Jancarza i Składowej. Oprócz tego ma zostać zrobione torowisko pod dworzec kolejowy, gdzie dzisiejszą nieużytkowaną pętlę ma zastąpić tzw. krańcówka (po dojechaniu tramwajem do dworca motorniczy przesiadałby się na drugi koniec pojazdu, by ruszyć w stronę centrum). Przede wszystkim ma jednak powstać sześć zatok dla autobusów PKS, Flixbusa czy innych przewoźników, także dla MZK. Nie za mało?

- Wszystkie przyjeżdżające autobusy się zmieszczą - mówił radnym na ostatniej sesji prezydent Jacek Wójcicki. - Przewoźnicy, którzy przyjeżdżają do miasta, wysadzają pasażerów, zabierają kolejnych i odjeżdżają - dodawał.

Dlaczego najważniejsze jest teraz zapewnienie autobusom miejsca na zatrzymywanie się w Gorzowie? Bo działający jeszcze dworzec PKS i plac manewrowy mają zostać sprzedane. Krzysztof Częstochowski, prezes przewoźnika, potwierdził nam już, że ma chętnego na mający 1,7 ha teren. PKS zarobi na tym kilka milionów złotych. Już kilka lat temu, gdy chciał odstąpić to miejsce miastu, miejscy urzędnicy usłyszeli stawkę ponad 4 mln zł.

Bloki w miejsce PKS-u

W miejscu dworca i ogromnego placu mają powstać bloki mieszkalne (na ostatniej sesji zgodzili się na to radni).

- Miasto będzie miało wizytówkę. Jeśli ktoś wysiądzie z autobusu, zobaczy „bramę” miasta, która będzie zachęcała do tego, by zobaczyć więcej - przekonywał wiceprezydent Szymankiewicz.

- A czy miasto będzie miało wpływ na wygląd tych bloków? Może powstaną takie bloki jak na osiedlu Europejskim? One nie będą wtedy wizytówką miasta - mówił radny Piotr Wilczewski.

- To nie będzie monolit wzdłuż ulicy - odpowiadał wiceprezydent. Zabudowa wzdłuż ulicy ma być zróżnicowana. Jeden rząd bloków ma powstać w miejscu dzisiejszych stanowisk autobusowy, drugi tuż przy ul. Jancarza, a więc raptem... kilka metrów od stanowisk dla autobusów.

- To jest centrum miasta. Tu funkcje muszą być na styku - tłumaczył nam wiceprezydent.

Stworzenie węzła przesiadkowego pozwoli skupić w jednym miejscu wielu przewoźników. Dziś na terenie Gorzowa operuje ich aż 15. Na plac PKS-u wjeżdżają nieliczni. Czytaj również:

