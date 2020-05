Gorzów szykuje się na otwarcie szkół 25 maja

- Przygotowujemy się do otwarcia szkół dla klas I-III, ale ten proces nie jest łatwy, bo dostrzegamy pewne sprzeczności w konieczności zapewnienia wymogów bezpieczeństwa, czyli ograniczonej liczby uczniów, wykonywania funkcji opiekuńczej a obowiązkiem realizacji podstawy programowej – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. - Proces przygotowań rozpoczęliśmy, ale czekamy na wytyczne z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które, mamy nadzieję, pozwolą nam na rozwianie tych wątpliwości – dodaje rzecznik.

Jak ma wyglądać powrót uczniów do szkół? W ławce będzie mógł przebywać tylko jeden uczeń. Powinien on mieć własne przybory szkolne. Poza tym grupa uczniów ma mieć lekcje w tej samej sali z tym samym nauczycielem (to po to, by nie zwiększać ryzyka zakażenia).