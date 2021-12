Gorzów: tak gorzowianie przystroili na święta swoje balkony i okna. Nam się podoba!

Balkony w świątecznej odsłonie

Dla niektórych święta są doskonałą okazją do wyzwolenia ukrytych talentów dekoratorskich. Ich domy z zewnątrz rozbłyskują feerią barw, a na podwórkach aż roi się od świątecznych łańcuchów, bombek, reniferów, skrzatów i stroików. Podobnie jest na gorzowskim osiedlu Górczyn, którego mieszkańcy co roku dosłownie prześcigają się w przystrajaniu swoich balkonów. I co roku przybywają tu nowe, kolorowe ozdoby, których jest coraz więcej i są coraz ładniejsze. Co tu dużo mówić, jest przepięknie! Niektórzy mają naprawdę niesamowitą wyobraźnię!