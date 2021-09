Gorzów: te zdjęcia są jak wehikuł czasu. Każdy gorzowianin powinien je zobaczyć. Mieszkańcy osiedla Dolinki obowiązkowo!

W spółdzielni mieszkaniowej Dolinki są nie tylko kapitalnie zachowane wielkie tomiska kronik, ale też cały zestaw zdjęć, które spółdzielnia zamówiła sobie u słynnego fotografika Waldemara Kućko. - Trochę to wszystko w stylu „niech się mury pną do góry”, ale pięknie pokazuje rozbudowę osiedla. No i dziś to historyczne ujęcia, bo osiedle wygląda zupełnie inaczej - mówi prezes Marczyk.

No tak. Koło bloków nie ma już pól. I nikt nie orze ich za pomocą... koni. Bo i taki obrazek W. Kućko uchwycił.

TAK KIEDYŚ WYGLĄDAŁA KIEDYŚ JEDNA ZE STOLIC WOJ. LUBUSKIEGO