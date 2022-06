Gorzów. Toi toi przed dworcem na wieki wieków czy jednak będzie tu toaleta?

Toaleta na dworcu kolejowym zamknięta jest na cztery spusty od tak dawna, że nawet najstarsi pasażerowie tego nie pamiętają. My też mamy problem z określeniem roku, w którym działała po raz ostatni.

W latach 2017-2020 modernizowana była estakada kolejowa a wraz z nią dworcowe perony - pierwszy i drugi (no bo one też są jej częścią). Przy tej okazji, gdy działał jedynie peron czwarty, a docierało się do niego specjalnym obejściem, przy dworcu stanęły dwa toi toie.

Modernizacja estakady minęła, a toi toie jak stały, tak stoją. I muszą służyć tym, których akurat „przyciśnie potrzeba”. Po toalecie w holu nawet żaden trójkącik czy kółko nie zostało.

Na to, że toi toie stoją przed dworcem narzeka wielu mieszkańców. To, że zimą „jedyneczki” mogą zamarzać, a latem zapach„dwójeczek” aż odrzuca od toi toia, to jedno. Brak toalety na dworcu i witanie przyjezdnych toi toiami to zwyczajny wstyd dla miasta.