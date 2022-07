Gorzów. Trzy różne chodniki na sześciu metrach? Już nie! Wymienili płyty

To kuriozum było efektem tego, że przebudowa ulicy Chrobrego odbywała się przy okazji dwóch różnych inwestycji, do których były dwa różne projekty.

Dwa lata temu - przy okazji przebudowy ul. Sikorskiego - na odcinku do ul. Pocztowej wyremontowano także ul. Chrobrego Przy tej okazji położono jasne płyty chodnikowe. Zrobiono to jednak nie tylko na odcinku do skrzyżowania. Jasne płyty pojawiły się też na narożniku chodnika u zbiegu Chrobrego z Pocztową.

Ponieważ jasne płyty szybko się brudzą, miasto zdecydowało, by przy okazji kończącej się przebudowy ul. Chrobrego ułożyć płyty ciemniejsze. No i je ułożono... tak, że zdemontowano tylko część ułożonych na rogu ul. Pocztowej jasnych płyt. W efekcie na odcinku około 2,5 metra jest chodnik ciemny (ułożony niedawno), obok pozostawał chodnik ciemny (ułożony w 2020), a on z kolei sąsiadował z różową kostką ułożoną jeszcze w XX wieku.

Tak wyglądał chodnik przy Pocztowej jeszcze na początku lipca. Jarosław Miłkowski

Przed weekendem poprawiano kostkę w okolicy pomnika Jancarza, wczoraj poprawiano chodnik przed Arsenałem. Może zatem ktoś się zdecyduje i poprawi też chodnik na skrzyżowaniu z Pocztową... Dopóki tego się nie zrobi, przebudowa w Gorzowie będzie dla mnie oznaczała zamianę tego co ładne i funkcjonalne na brzydsze i gorsze. A, chyba zgodzimy się z tym wszyscy, nie na tym ona polega... - pisaliśmy półtora tygodnia.