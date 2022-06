Gorzów. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie... nowoczesne boisko!

Uczniowie gorzowskiej "dwudziestki" nie posiadają się z radości. Już niedługo ich szkoła będzie miała nowe boisko. Nowoczesny kompleks sportowy zastąpi dotychczasowy i już mocno wysłużony obiekt który czasy świetności ma dawno za sobą.

Mieliśmy wcześniej boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią i było to pierwsze takie boisko, które powstało w Gorzowie. Ono już było w znacznym stopniu zużyte i jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. To boisko zostało już rozebrane i obecnie trwa budowa zupełnie nowego obiektu na miarę dzisiejszych czasów - mówi Jerzy Koziura, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Gorzowie.